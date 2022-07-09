“تويتر” تقاضي ماسك بعد انسحابه من صفقة شرائها

أعلن رئيس موقع تويتر، أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونية بهدف إلزام الملياردير إيلون ماسك بـ”تنفيذ” صفقة شراء المنصة. و ذلك بعد أن ألغى مؤسس شركة تسلا الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

و حسبما نقله موقع سكاي نيوز، فقد قال بريت تايلور في تغريدة إنّ “مجلس إدارة تويتر ملتزم إتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك”. أضاف تايلور “نحن واثقون من أننا سننتصر”،

كان ماسك ألغى الجمعة صفقته لشراء تويتر، في أفريل الماضي. متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات “مضللة”. والتقاعس عن تقديم معلومات حول عدد الحسابات الوهمية. وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.

كما يفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار الباب أمام معركة قضائية مع الشركة. حول رسوم فسخ الصفقة و التي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وفقا لفرانس برس، فقد قال محامو ماسك في رسالة إلى تويتر، أرسلت نسخة منها إلى هيئة البورصات و الأوراق المالية الأميركية. إن “ماسك يمارس حقه بإلغاء الإتفاق والتخلي عن الصفقة”.

كما كان ماسك قد هدّد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5 بالمائة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي. و انخفضت أسهم تويتر بنسبة 6 بالمائة في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

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