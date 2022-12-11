تويتر يعلن عن إطلاق نظام توثيق جديد غدا الإثنين بهذا السعر

يخطط Twitter لإطلاق عرض اشتراك جديد أكثر تكلفة لمستخدمي أجهزة Apple يوم الاثنين. بما في ذلك نظام لمصادقة الحسابات على النظام الأساسي.

وغرد تويتر “نحن نعيد إطلاقTwitterBlue يوم الإثنين – اشترك على الويب مقابل 8 دولارات شهريًا. أو على iOS (نظام تشغيل Apple المستخدم على أجهزة iPhone ، Ed مقابل 11 دولارًا شهريًا للوصول إلى ميزات المشتركين فقط. بما في ذلك العلامة الزرقاء. حيث سيتم منح العلامة الزرقاء بعد التحقق”.

وسيتمكن المشتركون أيضًا من الوصول إلى الوظيفة لتصحيح التغريدات بعد نشرها أو تنزيل مقاطع فيديو ذات جودة أفضل.

عند الاستحواذ على Twitter في نهاية أكتوبر، أعلن Elon Musk عن نيته إطلاق صيغة مدفوعة لتنويع عائدات المنصة. التي تعتمد صحتها المالية إلى حد كبير على عائدات إعلاناتها.

وتم إطلاق النسخة الأولى بعد عشرة أيام من استيلاء رجل الأعمال المتعدّد على المنصة، في بداية شهر نوفمبر. لكنها تسببت في نشاز مع فتح العديد من الحسابات التي تتنكّر كشخصيات أو شركات. تم تعليقها على الفور تقريبًا.

وكان إيلون ماسك قد وعد بعودته في نهاية نوفمبر ، قبل أن يشير بعد أيام قليلة إلى تأجيل المشروع إلى أجل غير مسمى. وهو الوقت المناسب لإيجاد نظام لتجنب سرقة الهوية.

قبل استحواذ Elon Musk على Twitter ، قدمت المنصة خدمة مجانية للتحقق من الهوية للمنظمات والشخصيات من ناحية. واشتراكًا مدفوعًا في الخيارات الإضافية من ناحية أخرى.