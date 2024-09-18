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الوطني

تيارت: الدرك يسترجع سيارة مسروقة بعد ضبطها بمسلك ترابي بمهدية

بقلم د.داود
تيارت: الدرك يسترجع سيارة مسروقة بعد ضبطها بمسلك ترابي بمهدية
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تم، استرجاع سيارة مسروقة من قبل أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمهدية بتيارت أثناء قيامها بدورية.

وجاءت عملية الدرك، بعد أن لفت انتباههم مركبة نفعية تسير عبر مسلك ترابي بالجهة الشمالية لبلدية مهدية. وعلى الفور تم توقيفها وتفتيشها.

وبعد التعمق بالتحريات، تبيّن أن هذه المركبة مسروقة ومحل بحث من طرف مصالح أمن دائرة حمادية. حيث تعرف عليها صاحبها بعد تقربه من مصالح الدرك، ليتم استكمال التحقيق مع المتهم وإعادة السيارة إلى الأمن لمواصلة التحقيقات.

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