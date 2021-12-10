تيارت..الدرك يضبط أكثر من 8 آلاف كيس شمة مقلدة مع سجائر وكيف معالج

تمكن أفراد الكتيبه الاقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت من العثور على كمية معتبرة من الشمة المقلدة وحجز كمية من السجائر.

وعلى إثر معلومات واردة اليها أوقفت عناصر الدرط الوطني مركبة وبعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من الشمة مقدرة بـ 8600 كيس شمه مقلدة.

بالاضافة الى كمية من السجائر من مختلف الأنواع والأقراص المهلوسة وكذا ضبط مبلغ مالي من عائدات إجرامية باكثر من 40 مليون سنتيم.

بالمقابل وفي عملية متصلة تم حجز كمية من الكيف المعالج ومركبة مع توقيف شخصين سيتم تقديمهما امام الجهات المختصة.

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