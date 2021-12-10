تيارت..الدرك يضبط أكثر من 8 آلاف كيس شمة مقلدة مع سجائر وكيف معالج
تمكن أفراد الكتيبه الاقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت من العثور على كمية معتبرة من الشمة المقلدة وحجز كمية من السجائر.
وعلى إثر معلومات واردة اليها أوقفت عناصر الدرط الوطني مركبة وبعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من الشمة مقدرة بـ 8600 كيس شمه مقلدة.
بالاضافة الى كمية من السجائر من مختلف الأنواع والأقراص المهلوسة وكذا ضبط مبلغ مالي من عائدات إجرامية باكثر من 40 مليون سنتيم.
بالمقابل وفي عملية متصلة تم حجز كمية من الكيف المعالج ومركبة مع توقيف شخصين سيتم تقديمهما امام الجهات المختصة.
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تيارت: درك عين الذهب يسترجع 79 رأس غنم ويوقف 6 أشخاص
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين الذهب بولاية تيارت من فك لغز عملية السطو على 80 رأسا من الغنم.
وفي هذا السياق يأتي هذا بعدما تقدم صاحبها بشكوى مفادها تعرضه للسرقة على مستوى منطقة فيض الزجة ببلدية النعيمة.
كما أنه، وبعد التحريات المكثفة، تمكن عناصر الدرك من تحديد مكان القطيع واسترجاع 79 راسا وتوقيف 6 أشخاص متورطين.
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تيارت..درك فرندة يفكك شبكه مختصة في صناعة الذخيرة بورشة سرية
كما تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت، من تفكيك شبكة مختصة في صناعة الذخيرة والمتاجرة في الاسلحة
من الصنف الخامس.
حيث تم تفتيش مساكن المتورطين ليتم الكشف عن ورشة سرية لصناعة الذخيرة حجز بندقيتي صيد 250 غ من مادة البارود التين يدويتين لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس.
إضافة الى أدوات اخرى لحمل وصنع الذخيرة كما تم ضبط 1635 خرطوشة من عيار 16 و 12 ملم مع توقيف شخصين
سيتم تقديمهما امام الجهات القضائية الخاصة.
تيارت: أمن السوقر يحجز كمية من قارورات الخمر ويوقف 3 أشخاص
كما تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بولاية تيارت. من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.
و حسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخص، ويتعلق الأمر بالمدعو “ق، م 34 سنة” عن قضية نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.
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