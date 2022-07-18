تيارت: الدرك يفكك شبكة إجرامية تقودها فتاة إعتدوا على صاحب سيارة وسرقته

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت. من تفكيك شبكة إجرامية تقودها فتاة مختصة في سرقة السيارات.

وحسب بيان لذات الفرقة، فإن العملية جاءت إثر إتصال وارد إلى مقر الفرقة المحلية مفاده تعرض أحد الأشخاص للإعتداء والسرقة من طرف مجهولين. ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى مكان الإعتداء على مستوى الطريق الولائي رقم 11. الرابط بين بلديتي الدحموني وسيدي الحسني بتيارت.

وبعد تنشيط الإستعلامات تم تحديد مكان تواجد المركبة من نوع “رونو كليو” المستعملة في الجريمة. ليتم مباشرة التوجه إلى منطقة الزلجة. أين تم العثور على المركبة مركونة بحافة الطريق وبداخلها مرافقته البالغة من العمر 22 سنة.

كما أشار البيان، إلى أنه وبعد أخذ أقوال الضحية رفقة الفتاة أكدا أنهما كانا على متن مركبة ملك له على حافة الطريق الولائي رقم 11. ليتفاجأ بشخصين أحدهما إعتدى على الضحية بواسطة سلاح أبيض بعدها تمكن من الفرار. وعند عودته لم يجد الفتاة ومبلغ مالي قدره 100 ألف دج.

غير أنه بعد التعمق في التحقيق وتنشيط الإستعلامات تبين أن إدعاءات المعنية كونه قد تم أخذها بالقوة لا أساس لها من الصحة. بل تعد شريكة عناصر الشبكة الإجرامية. حيث تم وضع خطة مسبقا للإيقاع بالضحية البالغ من العمر 33 سنة. أين قامت بإستدارجه إلى المكان المتفق عليه مكان الإعتداء. كما تم وضع المركبة بالمحشر البلدي لبلدية الدحموني

من جهتها تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت. أين تم إحالة القضية لجلسة المثول الفوري حيث تم النطق الحكم عليهم بــ 05 سنوات سجن و غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم ليتم الإيداع بالمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيارت بتهمة. جناية تكوين جمعية أشرار مع السرقة بالتعدد بإستعمال العنف والتهديد وإستعمال سلاح أبيض. بالإضافة كذلك إلى استحضار مركبة.

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