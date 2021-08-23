تيارت.. تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت من وضع حد لشبكة تنشط في السرقة والسطو على المنازل بحي كارمان. وبعد شكوى تقدم بها الضحايا مفادها السطو على مسكنه قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق في القضية.

وأدى التحقيق إلى الكشف عن هوية المتورطين ويتعلق الأمر بـ4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة تورطوا في السرقة. مع العلم انهم مسبوقين قضائيا حيث تمكنت مصالح الدرك من استرجاع كمية من المجوهرات بقيمة 36 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى مبلغ مالي 10 مليون سنتيم حيث تم تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية. ووجهت لهم تهمة تكون جمعية اشرار مختصة في السطو على المنازل.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb