تيارت: تفكيك شبكه مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت لولاية تيارت، من تفكيك شبكة متكوته من 6 أشخاص مختصة في سرقة الكوابل النحاسية.

وفي هذا السياق، تتراوح أعمار الموقوفين بين 18 و 24سنة حيث كان هؤلاء المتهمين يقومون بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية على مستوى منطقة ولاد بوعلام.

ليتم ضبط نحو 20 كلغ من هذه الكوابل النحاسية والمعدات المستعمله في عملية السرقة مع تقديم المتهمين

أمام وكيل الجمهورية بتهمة تكوين شبكة للسرقة.

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