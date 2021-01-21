تيارت.. توقيف شخصين واسترجاع اكثر من 12 كلغ “ذهب” و600غ “فضة” و ملابس فاخرة في السوقر

أخبار الجزائر
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تيارت.. توقيف شخصين واسترجاع اكثر من 12 كلغ “ذهب” و600غ “فضة” و ملابس فاخرة في السوقر
بقلم مالك جلباني

تمكن عناصر أمن دائرة السوقر من استرجاع كمية معتبرة من المجوهرات تمت سرقتها من طرف شخصين الذان تم توقيفهما لاحقا.

وعلم من ذات المصالح أن عملية توقيف المتورطين ” 25 و 27 سنة ” تمت بعد ان تعرض مسكن امرأة مغتربة تقيم في فرنسا وتنحدر من مدينة السوقر لعملية سرقة بالكسر بعد أن اغتنما المتهمان غياب المكلف بحراسة السكن واقتحما احدى الغرف و قاما بسرقة كمية كبيرة من المجوهرات من المعدن الأصفر بلغ وزنها 12.1 كلغ، و كمية أخرى من المعدن الأبيض بلغ وزنها 600 غ، بالإضافة الى ملابس فاخرة خاصة بالمناسبات.

وبعد عودة الحارس تفاجأ بعملية السطو و سارع في إبلاغ الشرطة التي كثفت من تحرياتها و تمكنت من تحديد هوية المتورطين و توقيفهما و بعد تفتيش مسكن احدهما تم العثور على المجوهرات التي أعيدت الى صاحبها و بعد الإنتهاء من الإجراءات تم تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر الذي اودعهما الحبس في انتظار محاكمتهما.


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