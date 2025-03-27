تيارت ..توقيف شخصين وضبط أكثر من 9 كلغ من الكيف 

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين (37 و 55 سنة) ،عن قضية حيازة ونقل المخدرات (كيف معالج ) لغرض البيع.

العملية تمت إثر معلومات واردة مفادها قيام شخصين بنقل شحنة معتبرة من المخدرات من إحدى الولايات الغربية للوطن إلى ولاية تيارت، قصد إعادة بيعها وترويجها بأحياء المدينة.

وإستغلالا للمعلومة وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة، تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما على متن مركبة بمدخل مدينة السوقر، وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي والمركبة للتفتيش الدقيق تم ضبط وحجز بداخلها على كمية من المخدرات (الكيف المعالج ) قدر وزنها بـ 9 كلغ و145غ،بالإضافة و مبلغ مالي قدره 65 مليون سنتيم من عائدات البيع .

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.