تيارت.. حبس صيدلي ومخبري تورطا في بيع الاقراص بدون وصفة بفرندة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري بفرندة في تيارت من توقيف صيدلي ومخبري تورطا في بيع الاقراص بدون وصفة.

وعلى إثر معلومات وردت الى ذات المصالح من توقيف شخص المسمى “خ.ز” 30 سنة يعمل كمخبري بإحدى العيادات الصحية.

وتتبعا للتحقيق تم الكشف عن صيدلي يقوم ببيع الأقراص بدون رخصة ويتعلق الامر بالمسمى “س.ب” 38 سنة.

وقد كان هذا المخبري أحد الذين كانوا يقتنون منه هذه الاقراص بدون وصفة.

كما تم الكشف عن بيع الصيدلي للاقراص للعديد من الاشخاص بدون وصفة.

حيث تم توقيف المتهمين وتقديمهما امام المحكمة بتهمة بيع الأقراص والادوية بدون وصفة .

التي حكمت عليهما بسنة حبس لكل منهما بمحكمة فرندة.