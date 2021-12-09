تيارت: درك عين الذهب يسترجع 79 رأس غنم ويوقف 6 أشخاص

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين الذهب بولاية تيارت من فك لغز عملية السطو على 80 رأسا من الغنم.

وفي هذا السياق يأتي هذا بعدما تقدم صاحبها بشكوى مفادها تعرضه للسرقة على مستوى منطقة فيض الزجة ببلدية النعيمة.

كما أنه، وبعد التحريات المكثفة، تمكن عناصر الدرك من تحديد مكان القطيع واسترجاع 79 راسا وتوقيف 6 أشخاص متورطين.

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تيارت..درك فرندة يفكك شبكه مختصة في صناعة الذخيرة بورشة سرية

كما تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت، من تفكيك شبكة مختصة في صناعة الذخيرة والمتاجرة في الاسلحة من الصنف الخامس.

حيث تم تفتيش مساكن المتورطين ليتم الكشف عن ورشة سرية لصناعة الذخيرة حجز بندقيتي صيد 250 غ من مادة البارود التين يدويتين لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس.

إضافة الى أدوات اخرى لحمل وصنع الذخيرة كما تم ضبط 1635 خرطوشة من عيار 16 و 12 ملم مع توقيف شخصين سيتم تقديمهما امام الجهات القضائية الخاصة.

تيارت: أمن السوقر يحجز كمية من قارورات الخمر ويوقف 3 أشخاص

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بولاية تيارت. من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. و حسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخص، ويتعلق الأمر بالمدعو “ق، م 34 سنة” عن قضية نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة. جاءت العملية بعد ورود معلومات مفادها قيام شخص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية. قصد بيعها على مستوى أحد أحياء مدينة السوقر. وفي هذا الصدد باشرت ذات المصالح عملية البحث والتحري والترصد، ليتم توقيف المشتبه فيه. وحجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية كانت بحوزته قدرت بـ 120 وحدة من نوع بوفور. وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر. أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري،حيث صدر في حقه أمر إيداع.