تيارت..درك فرندة يحجز أكثر من 150 قنطار من الفحم

حجزت أفراد فرقة الدرك الوطني لفرندة بولاية تيارت، أكثر من 150 قنطار من الفحم كانت محملة على متن جرار.

وفي هذا السياق وخلال قيام أفراد فرقة الدرك الوطني لفرندة بدورية عبر الاقليم لفت انتباههم جرار طريقي ذو مقطورة.

وبعد مراقبته و تفتيش المقطورة تبين انها محملة ب 797 كيس من مادة الفحم بوزن يفوق 151 قنطار من مادة الفحم بقيمة مالية للمحجوزات:1332800.00 دج.

وفي هذا السياق، قدم سائق الشاحنة لأفراد الدورية فاتورة خاصة بالسلعة على إثرها تم إقتياده الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بالمقابل، و بعد التأكد من صحة الفاتورة تبين انها غير مطابقة و مخالفة تماما للفاتورة الاصلية الصادرة عن مكان شحنها.

ليتم رفع عدد من المخالفات منها تحرير فواتير وهمية و فواتير مزيفة، مع جنحة انعدام بيانات الوسم، وحيازة منتوجات غابية (فحم) بدون رخصة.

و على إثرها تم حجز السلعة و تسليمها إلى مفتشية إدارة الغابات بفرندة .فيما يبقى التحقيق متواصل في القضية.

طالع أيضا:

تيارت .. أمن فرندة يفكك شبكة مختصة في السطو على المساكن