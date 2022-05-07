تيارت..درك فرندة يحجز أكثر من 150 قنطار من الفحم
حجزت أفراد فرقة الدرك الوطني لفرندة بولاية تيارت، أكثر من 150 قنطار من الفحم كانت محملة على متن جرار.
وفي هذا السياق وخلال قيام أفراد فرقة الدرك الوطني لفرندة بدورية عبر الاقليم لفت انتباههم جرار طريقي ذو مقطورة.
وبعد مراقبته و تفتيش المقطورة تبين انها محملة ب 797 كيس من مادة الفحم بوزن يفوق 151 قنطار من مادة الفحم بقيمة مالية للمحجوزات:1332800.00 دج.
وفي هذا السياق، قدم سائق الشاحنة لأفراد الدورية فاتورة خاصة بالسلعة على إثرها تم إقتياده الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
بالمقابل، و بعد التأكد من صحة الفاتورة تبين انها غير مطابقة و مخالفة تماما للفاتورة الاصلية الصادرة عن مكان شحنها.
ليتم رفع عدد من المخالفات منها تحرير فواتير وهمية و فواتير مزيفة، مع جنحة انعدام بيانات الوسم، وحيازة منتوجات غابية (فحم) بدون رخصة.
و على إثرها تم حجز السلعة و تسليمها إلى مفتشية إدارة الغابات بفرندة .فيما يبقى التحقيق متواصل في القضية.
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تيارت .. أمن فرندة يفكك شبكة مختصة في السطو على المساكن
كما تمكنت فرقة الشرطة القضائية لامن دائرة فرندة بتيارت وبعد معلومات واردة اليها. من تفكيك شبكة مختصة في السطو على مساكن المواطنين تتكون من 7 أشخاص مسبوقين قضائيا. تورطوا في عدة قضايا للسرقة بمدينة فرندة تتراوح اعمارهم بين 20 و30 سنة.
حيث وبعد أخذ إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية تم تفتيش مساكن المتورطين ليتم استرجاع كامل المسروقات من بينها أجهزة كهرومنزلية وقطع غيار لسيارات وعتاد لنجارة الالومنيوم وغيرها ليتم توقيف المتهمين وإحالتهم على محكمة فرندة في وقت يتواصل التحقيق في القضية .
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كما أوقفت مصالح الأمن نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين يمتهنان السطو على المحلات التجارية بسوق الحميز شرق العاصمة. الذين كانا يستغلان انشغال أصحاب المحلات بجمع سلعهم المعروضة ساعات قبل غلق السوق، لتنفيذ جرائمهم وفق خطة محكمة.
وانطلاقا من تصريحات 3 ضحايا تعرضوا لعمليات سطو بداخل محلاتهم من طرف المشتبه فيهما، بنفس الطريقة. فإن الجناة كانوا على اتفاق مسبق وتنسيق محكم، خلال عمليات السطو التي قاموا بها.
وهذا من خلال قيام المشتبه فيه الأول بتمويه ضحاياه بأنه شخص غريب عن المنطقة، طالبا المساعدة لتوجيهه لمقر أحد المحلات. ومن ثمة يتولى شريكه حين انشغال الضحايا بتوجيه شريكه، سرقة مبالغ مالية. ثم يغادران مسرح الجريمة على متن سيارة يكون سائقها في الانتظار.
كما راح ضحية قضية الحال، تاجرين بنفس المحل لبيع الأجهزة الكهرومزلية الكائن بسوق الحميز. في حين، اكتشف صاحب المحل “ن. أحمد” بيوم الوقائع، اختفاء خزنة المال التي كانت تحوي على 88 مليون سنتيم. مباشرة بعد مغادرته المحل لبضعة لحظات. أين كان بصدد توجيه المتهم الثاني “أ.مهدي” الذي طلب منه توجيهه لإحدى المحلات. مدعيا أنه شخص غريب عن المنطقة وهو برفقة زوجته في حالة مستعجلة. وبعد تفقد الضحية لكاميرا المراقبة، اتضح أنه وقع ضحية سرقة من طرف متهم آخر شريك الشخص الذي كان يرشده. أين وخلال انشغاله بالتحدث إليه تمت السرقة من طرف متهم ثان.