تيارت..درك فرندة يفكك شبكه مختصة في صناعة الذخيرة بورشة سرية

كما تمكنت مصالح الدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت من العثور على ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف وحجز كمية معتبرة من مادة الصابون.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت على اثر معلومات مفادها وجود ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف بطريقة غير قانونية.

ليتم تشكيل دورية خاصة وتطويق الموقع المعني. حيث تم اكتشاف مستودع داخل مسكن لمواطن بفرندة يستعمل لصناعة الصابون بطريقة غير شرعية.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم حجز حجز 15600 قطعة صابون جاهزة للتسويق. بالإضافة كذلك إلى حجز التين تستعملان لصناعة الصابون بكميات تقدر بـ 550 17كلغ من مادة فحمات الكالسيوم 2800 كلغ من مادة الصابون مقطع. ليتم تشميع الورشة وتقديم المعنين أمام العدالة.

تيارت: أمن السوقر يحجز كمية من قارورات الخمر ويوقف 3 أشخاص

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بولاية تيارت. من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخص، ويتعلق الأمر بالمدعو “ق، م 34 سنة” عن قضية نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات مفادها قيام شخص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية. قصد بيعها على مستوى أحد أحياء مدينة السوقر.

وباشرت ذات المصالح عملية البحث والتحري والترصد، ليتم توقيف المشتبه فيه. وحجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية كانت بحوزته قدرت بـ 120 وحدة من نوع بوفور.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر. أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري، حيث صدر في حقه أمر إيداع.

كما تمكن ذات عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بتيارت. من توقيف شخصين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ق ،ع34 سنة”،

والمدعو “ق، ش 32 سنة” عن قضية نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة . بالإضافة كذلك إلى حجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية كانت بحوزتهما قدرت بـ 192 وحدة من نوع بوفور.