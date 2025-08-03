تيارت.. قتيلان و3 جرحى في انحراف سيارة

لقي شخصان حتفهما، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 23، في شطره الرابط بين ولايتي تيارت والأغواط، وذلك على مستوى بلدية السوقر. حسب بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي

الحادث نجم عن انحراف سيارة واصطدامها بشجرة، ما أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان، تم تحويل جثتهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما خلّف الحادث 3 جرحى بإصابات متفاوتة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.