تيبازة: إخماد حريق شبّ في مرقد العمال داخل مشروع سكني
تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، من اخماد حريق شبّ في مرقد العمال داخل مشروع سكني.
وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح، عن تدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية قليعة مدعمة بالمركز المتقدم للحماية المدنية كركوبة صبيحة اليوم على الساعة 07 و 25د، من أجل إخماد حريق، بالمكان المسمى حي سويداني بوجمعة بلدية ودائرة قليعة في تيبازة.
كما اضاف البيان أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي العمارة، بدون تسجيل ضحايا.
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تيبازة.. إنقاذ 4 أشخاص في حريق داخل منزل
وشهدت ولاية تيبازة، فجر الخميس الماضي، إنقاذ 4 أشخاص من جنس أنثى، إثر إندلاع حريق داخل منزل ببلدية فوكة بالقليعة.
حيث تدخلت وحداتها في حدود الساعة الـ05 سا و27 د وهذا من أجل إخماد حريق. إندلع في شقة بالطابق الثالث لعمارة بحي 394 مسكن عدل فوكة بالقليعة في تيبازة.
كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي العمارة. كما خلف الحريق أربع ضحايا من جنس أنثى لهم ضيق في التنفس وفي حالة صدمة، اسعفوا ونقلوا الى مستشفى القليعة.
الحماية المدنية.. 90 حادث مرور وإخماد 7 حرائق خلال يوم واحد
سجلت مديرية العامة للحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2372 تدخل بعدة مناطق على إثر تلقي مكالمات الإستغاثة من المواطنين.
حيث سجلت مصالح الحماية المدنية 90 تدخل من أجل حوادث المرور تسببت في إصابة 98 شخص بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات.
كما تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 07 حرائق حضرية ومختلفة بكل من عنابة، تندوف، أم البواقي، بومرداس وولاية المدية. أدت هذه الحرائق الى إصابة شخص له حروق على مستوى اليدين إثر إنفجار قارورة غاز البوتان بمرأب ببلدية خميس الخشنة.
وتم إسعاف شخصين لهما حروق من الدرجة الأولى و04 أشخاص لهم ضيق في التنفس إثر نشوب حريق ببناية تتكون من “ط+01 ” ببلدية أولاد إبراهيم بالمدية.
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