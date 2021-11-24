تيبازة: إخماد حريق شبّ في مرقد العمال داخل مشروع سكني

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، من اخماد حريق شبّ في مرقد العمال داخل مشروع سكني.

وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح، عن تدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية قليعة مدعمة بالمركز المتقدم للحماية المدنية كركوبة صبيحة اليوم على الساعة 07 و 25د، من أجل إخماد حريق، بالمكان المسمى حي سويداني بوجمعة بلدية ودائرة قليعة في تيبازة.

كما اضاف البيان أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي العمارة، بدون تسجيل ضحايا.

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تيبازة.. إنقاذ 4 أشخاص في حريق داخل منزل

وشهدت ولاية تيبازة، فجر الخميس الماضي، إنقاذ 4 أشخاص من جنس أنثى، إثر إندلاع حريق داخل منزل ببلدية فوكة بالقليعة.

حيث تدخلت وحداتها في حدود الساعة الـ05 سا و27 د وهذا من أجل إخماد حريق. إندلع في شقة بالطابق الثالث لعمارة بحي 394 مسكن عدل فوكة بالقليعة في تيبازة.

كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي العمارة. كما خلف الحريق أربع ضحايا من جنس أنثى لهم ضيق في التنفس وفي حالة صدمة، اسعفوا ونقلوا الى مستشفى القليعة.

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