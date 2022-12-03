تيبازة: اقتراح تصنيف 9 مواقع كمعالم محمية محليا

إقترحت مديرية الثقافة والفنون لولاية تيبازة، تصنيف 9 مواقع أثرية ضمن قائمة الممتلكات الثقافية المحمية محليا

وأكدت مديرية الثقافة والفنون، تاهرات صبيحة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، جاهزية ملف التصنيف من الناحية التقنية والادارية.

وينتظر برمجة الملف أمام اللجنة الولائية لتصنيف الممتلكات الثقافية في إطار قانون 98/04 المتعلق بحماية التراث الثقافي وتثمينها كمعالم محمية محليا.

ويتعلق الأمر بمواقع أثرية أثبتت الأبحاث والحفريات أنها تعود للفترة الفينيقية والرومانية والعثمانية. منها 5 مواقع موزعة على بلدية تيبازة وموقعين بإقليم بلدية شرشال وموقع واحد بكل من بلديتي عين تاقورايت وقوراية.

وتوقعت مديرة القطاع ترشيح موقعين اثنين أمام اللجنة الوطنية لتصنيفها كمعالم وطنية محمية. وذلك بعد موافقة اللجنة الولائية على تصنيفها معالم محمية محلية.

ويتعلق الأمر بالمقبرة الغربية لمدينة تيبازة التي تعود للفترة الفينيقية وفندق كرافان سيراي بشرشال “الفترة العثمانية”.

ويتوفر موقع المقبرة الغربية الذي يتربع على مساحة 865 129 متر مربع، على معالم أثرية و تاريخية.

وتسمح المقبرة للزائر بالتعرف على طريقة الدفن وتحضير الجنائز إبان الفترة الفينيقية.

والموقع الأثري فندق كرافان سيراي الذي يقع بمدينة شرشال ويعود للفترة العثمانية.

وفيما يخص بقية المواقع المقترحة للتصنيف محليا فهي لا تقل أهمية، سيما منها موقع برج النابوط بشرشال الذي يعود للفترة العثمانية.

إلى جانب موقعي باب القيصرية سيزاري وباب إيكوزيوم بمدينة تيبازة اللذان يعودان للفترة الرومانية.

هذا وتزخر ولاية تيبازة بمعالم ومواقع اثرية عالمية، مصنفة محمية دولية من المنظمة الأممية التي تعنى بالشؤون الثقافية “اليونسكو”.