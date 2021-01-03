تيبازة: القضاء على إرهابيين وإستشهاد العريف راشدي محمد رابح

استشهد اليوم الأحد، في ميدان الشرف العريف راشدي محمد رابح، أثناء القضاء على ارهابيين خطيرين بمنطقة مسلمون في تيبازة.

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم على إرهابيين آخرين خطيرين، واسترجعت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

لترتفع حصيلة هذه العملية إلى القضاء على 6 إرهابيين واسترجاع ستة أسلحة نارية.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الشهيد وذويه، وإلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.