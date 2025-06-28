تيبازة.. انقطاع مياه الشرب بهذه البلديات 

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن انقطاع عملية التزوبد بالمياه الشروب، على مستوى بلديات ولاية تيبازة.

وتعلم شركة سيال زبائنها عن برمجة مديرية الري لولاية تيبازة لأشغال ربط محطة الضخ الجديدة بحجوط يوم غد الأحد إبتداءً من الساعة 08:00 صباحا إلى يوم الإثنين على الساعة 08:00 صباحا، ما سيتسبب في توقف محطة الضخ.

وخلال هذه الأشغال سيسجل تعديل في برنامج التوزيع على مستوى كل من بلديتي حجوط ومراد.

كما تعلم “سيال” القاطنين بالبلديتين المعنيتين أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا، بداية من أمسية يوم الإثنين.