تيبازة.. وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين في حادث مرور ببلدية الأرهاط

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 11 ببلدية الأرهاط بولاية تيبازة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا48د، من أجل حادث إصطدام تسلسلي بين 3 مركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ، ببلدية الأرهاط, دائرة الداموس.

وخلف الحادث حسب البيان، وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

أما الضحايا الأربعة فتتراوح أعمارهم مابين 12سنة و 50سنة من الجنسين، لهم إصابات مختلفة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.