تيجاني: ” أموال الخدمات للعمال وعلى مسيريها الالتزام بالشفافية في استخدامها”

أكد وزير العمل، تيجاني حسان هدام، أن أموال الخدمات هي أموال العمال، داعيا مسيريها بالالتزام بالشفافية في استخدامها.

يأتي هذا خلال انطلاق أشغال اللقاء حول توحيد معايير نشاطات وتسيير الخدمات الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وزير العمل أنه من بين العوامل التي تحفز العامل البشري هو المكاسب الاجتماعية.

وقال إن الخدمات الممنوحة في جانب الضمان الاجتماعي هي تكملة للأجر الذي يتقاضاه العامل.

وأشار تيجاني أن هذه الخدمات تساعد على ضمان رفاهيتهم، وتسمح لهم بالتوفيق بين عملهم وحياتهم المهنية.

وفي حديثه عن تزايد طلبات العمال عبر الوطن للحصول على امتيازات الخدمات الاجتماعية، أوضح أنها تتطلب نمط تسيير فعال.

من جانب آخر، أشرف الوزير على تنصيب اللجان الوطنية للرقابة على مستوى الهيئة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

وقال “اليوم نرسم لجنتين رقابيتين، هما اللجنة الوطنية الصفقات واللجنة الوطنية لفتح الأظرفة وتقييم العروض”.

وكشف الوزير عن إخضاع كل الصفقات، حتى تساوي أو تقل عن 12 مليون دج لإجراءات إبرام الصفقات.

وأفاد أن هذا يجسد مبدأ المنافسة الشريفة والشفافية، وعدم وجود تفضيل بين المشاركين.