تيجاني حسان: “قانون المالية 2020 لن يمس بالخدمات الاجتماعية”

أكد وزير العمل، تيجاني حسان هدام، أن قانون المالية 2020 لن يمس بالخدمات الاجتماعية، عكس ما يتم الترويج له.

وقال وزير العمل، إن مناقشة مشروع قانون المالية، جاء في ظرف صعب.

وحسب الوزير، فقد درست الحكومة لدى إعداد مشروع قانون المالية، جميع الأبعاد، منها تراجع سوق النفط، وتأثيره على احتياطات الصرف.

ومن أهم المؤشرات التي تم الاعتماد عليها، يتوقع أن يبلغ النمو 1.8 بالمائة، من الناتج الاجمالي الخام العام 2020.

كما ستوجه 99بالمائة من اعتمادات التسيير، الى التشغيل والخدمات الاجتماعية خاصة الفئات الهشة، مع اتخاذ تدابير للاستثمار وخلق مناصب الشغل.

وكشف تيجاني أن نسبة البطالة لهذه السنة، بلغت11.17 بالمائة، وتم تخصيص أكثر من 31 مليار دج لصندوق دعم الشباب.

وسيمكن قانون المالية 2020 من دعم 11 ألف مشروع جديد، ورفع التجميد عن جميع النشاطات في الجنوب.

وبخصوص الضمان الاجتماعي، فقد تم تسجيل عجز مالي، مس بشكل خاص صندوق التقاعد منذ 2014.

وكشف الوزير أنه تم تسجيل أكثر من 3.2 مليون منذ سنة 2014.

وقد تم برمجة جلسات وطنية، تحت اشراف الوزير الاول، شهر نوفمبر، لتحقيق اجماع وطني، حول الحلول ومصادر اخرى للدخل.

ومن المقرر أن تصل المقدرات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء أكثر من 453 مليار دج مع نهاية 2019.

وبخصوص ممارسة الحق النقابي، أفصح وزير العمل عن تسجيل 20 منظمة نقابية جديدة.