تيجاني هدام: أمضينا 60 اتفاقية دولية للعمل وسنحمي عمال السفن والنقل البحري

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أن الجزائر صادقت على 60 اتفاقية دولية للعمل.

وأكد هدام خلال نشاط حول العمل البحري تم تنظيمه اليوم مع من وزيري التعليم العالي والنقل أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد اتفاقية مماثلة.

وأضاف وزير العمل بأن هذه الإتفاقية تعتبر مميزة ولصالح كل لعمال الناشطين في قطاع النقل البحري وستتضمن تطبيق كلالتوصيات المنصوص عليها في منظمة العمل البحري.

وستؤكد هذه الإتفاقية تحسين شروط العمل بالنسبة للعاملين في قطاع النقل البحري.

كما ستسمح حسب وزير العمل بتعزيز اتفاقية مايسمى بنظام دولة الميناء،كما أن هذه الإتفاقية تم المصادقة عليها من قبل 93 دولة.

وقال هدام أن الجزائر قامت بارسال تقرير أولى الي لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولي لتقييم مدى تطبيق الجزائر لما جاء في الاتفاقية الدولية.

وأكد هدام على مراجعة تدخل مصالح وزارة العمل في قطاع النقل البحري أين سيتم تكثيف العمل في مواصلة التشريع وتحسين ظروف العمل في السفن التجارية.

ودعا ذات المسؤول كل شركات الشحن والنقل البحري إلى ضرورة إعداد و تحسيين معايير حماية البحارة.

وفي هذا الشأن يضيف ذات المتحدث بأن الحكومة إتخذت إجراءات لتقليص أعباء النقل البحري من خلال منح الأولوية للأسطول الوطني.

وأكد هدام في الأخير أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على متابعة تطبيق السلام المهنية في السفن أين تم تم وضع اليات لمراقبة ذلك .