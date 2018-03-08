تيديسكو يجدد الثقة في بن طالب أمام ماينز

يتجه مدرب نادي شالك الألماني، دومنيكو تيديسكو، لتجديد الثقة في الدولي الجزائري نبيل بن طالب، خلال المباراة المقبلة أمام نادي ماينز.

وكشفت الصحافة الألمانية، أن نبيل بن طالب، مرشح للتواجد أساسيا لثاني مرة على التوالي، الجمعة المقبل، في المواجهة المرتقبة أمام ماينز.

يأتي هذا في ظل تواصل غياب متوسط ميدان شالك، ليون غوريتسكا، بسبب الإصابة، وبالنظر لتألق بن طالب، في المباراة الأخيرة للفريق.

من جهة أخرى كشف المدرب دومنيكو تيديسكو، أن بن طالب بدأ يستعيد مستواه تدريجيا، وأنه لاعب مهم في تشكيلة الفريق.