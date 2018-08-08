تيريزا ماي تطالب جونسون بالإعتذار من المسلمات

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون، بالاعتذار عن تصريحاته بحق المسلمات المنقبات في بريطانيا.

وقالت ماي انها تعتقد أن بوريس جونسون استخدم لغة من الواضح أنها تسببت في إهانة لوصف مظهر البعض.

واردفت انها كانت لغة خاطئة وما كان ينبغي عليه استخدامها.

وأضافت أنه يتعين منح النساء الحرية لارتداء النقاب إذا قررن ذلك.

وكتب جونسون، الذي استقال الشهر الماضي بسبب طريقة تفاوض ماي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في صحيفة “ديلي تليغراف” هذا الأسبوع.

قائلاً إن الدنمارك أخطأت بحظر النقاب الذي لا يظهر من المرأة سوى عينيها.

لكن جونسون وصف الرداء بأنه قمعي وسخيف ويجعل النساء أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك.

مما أثار استياء سياسيين آخرين وجماعات المسلمين البريطانيين.