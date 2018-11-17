تيري فروجي:”أديبايور سيُصعب مهمة الخضر أمام الطوغو”

أشار مدرب إتحاد العاصمة تيري فروجي، اليوم السبت، إلى أن مشاركة أديبايور مع الطوغو ستخلق صعوبات للمنتخب الجزائري في مباراة الغد.

وصرح التقني الفرنسي لـ”النهار” خلال إستعداد الفريق لشد الرحال إلى السودان قائلا:”مباراة الخضر ستكون صعبة أمام الطوغو بسبب مشاركة أديبايور”.

مضيفا:”تشكيلة المنتخب الجزائري تمتلك العديد من الأسماء الكبيرة خصوصا من الناحية الهجومية التي بإمكانها صنع الخطر.

وختم فروجي قائلا:”الفوز خارج الديار وفي إفريقيا صعب جدا والمباراة ستكون مغلقة لأن الفوز يعني التأهل لكأس أمم إفريقيا 2019″.