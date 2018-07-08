“تيري هنري” يُشعل الحرب بين الفرنسيين والبلجيكيين

أشعل النجم الدولي الفرنسي السابق تيري هنري حرب تصريحات بين المنتخبين البلجيكي ونظيره الفرنسي قبل موقعة نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

ويتواجد نجم الديوك السابق في الطاقم التدريبي للشياطين الحمر حيث يُعتبر المساعد الأول للمدرب الإسباني مارتينيز مايجعل لقاء الثلاثاء خاص بالنسبة له.

وقال لاعب المنتخب الفرنسي لوكاس هرنانديز أن فوز الديوك وتأهلهم للنهائي سيجعل تيري هنري سعيدا رغم عمله مع المنتخب البلجيكي.

ليرد عليه لاعب المنتخب البلجيكي توماس فيرمايلين الذي أكد أن لاعب أرسنال السابق سيُناصر بلجيكا بكل جوارحه ضد منتخب بلاده فرنسا.