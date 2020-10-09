تيزي بوعلي: “الشبيبة معروفة في كأس الكاف ونأمل في إسعاد أنصارنا”

الرياضة
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تيزي بوعلي: “الشبيبة معروفة في كأس الكاف ونأمل في إسعاد أنصارنا”
بقلم كريم تيغرمت

أبدى مدافع شبيبة القبائل، تيزي بوعلي، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق مشاركة مشرفة في كأس الكاف قصد اسعاد أنصار الكناري.

وصرح تيزي بوعلي، للصفحة الرسمية للفريق: “شبيبة القبائل معروفة في كأس الكاف، ونحن نسعى للعمل في هذا الصدد، لإسعاد أنصارنا من جديد في هذه المنافسة”.

وأضاف: “لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب، ربما البعض منهم غير معروف، وهذا ما سيخلق منافسة بينهم لإثبات مكانتهم، وسيعود ذلك بالفائدة على الفريق”.

وتابع تيزي بوعلي: “الإدارة وفرت لنا جميع الإمكانيات لضمان تحضير في المستوى، نتمنى أيضا أن نحظى بدعم أنصارنا الذين اشتقنا لهم، لنتمكن من اسعادهم في نهاية الموسم”.


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