شبيبة القبائل ثاني ممثل للجزائر في كأس الكاف

فصل المكتب الفيدرالي للفاف، اليوم الأحد، في هوية الممثل الثاني للجزائر في منافسة كأس الكاف، بتعيينه لفريق شبيبة القبائل

وأعلنت إدارة شبيبة القبائل، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن اختيارهم كممثل ثاني للجزائر، في الطبعة المقبلة من كأس الكاف.

ويأتي هذا القرار، بالنظر لعدم استكمال منافسة كأس الجمهورية، واحتلال الشبيبة للمرتبة الرابعة في ترتيب بطولة الموسم المنصرم.

وبهذا ستكون الجزائر ممثلة في المنافسات الإفريقية، بكل من شبيبة القبائل، ووفاق سطيف (كأس الكاف)، بالإضافة لشباب بلوزداد، ومولودية الجزائر (رابطة ابطال إفريقيا).