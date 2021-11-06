تيزي وزو.. إنقاذ 5 أشخاص من الإختناق بالغاز

تمكنت عناصر الحماية المدنية اليوم السبت من إنقاذ خمسة أشخاص من عائلة واحدة، من الإختناق بالغاز. داخل منزلهم العائلي بحي واد فالي ببلدية تيزي وزو.

الضحايا هم رجل يبلغ من العمر 35 سنة، وإمرأتين 31 و53 سنة، وطفل في الـ4 سنوات من العمر، ورضيعة عمرها 45 يوما. تعرضوا الى للإختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. كما تم اسعافهم على جناح السرعة و نقلهم إلى المستشفى الجامعي ندير محمد بتيزي وزو.

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سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 4502 تدخلا في عدة مناطق من الوطن. على إثر مكالمات الإستغاثة من الموطنين، شملت حوادث المرور، والحرائق، والإجلاء الصحي، ومختلف الحوادث.

كما قالت الحماية المدنية في بيان لها، أنها سجلت 289 تدخل من أجل حوادث المرور خلال نفس الفترة، عبر عدة ولايات. خلفت وفاة 6 أشخاص وإصابة 313 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وفيما يخص الإختناقات الناجمة عن تسربات الغاز، تدخلت ذات المصالح، لتقديم الإسعافات الأولية لـ7 أشخاص، إختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون. بكل من تيزي وزو 04 اشخاص، وولاية مستغانم 03 اشخاص، تم التكفل بالضحايا وتحويلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، بـ50 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الإجتماعي. بالإضافة إلى القيام بـ 26 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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