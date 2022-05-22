تيزي وزو..اختفاء غامض لطفلة تبلغ 14 عاما من قرية ايغيل موحو

اختفت ظهر اليوم، الطفلة حنطال ثنينة، البالغة من العمر 14 عاما ، من قرية ايغيل موحو ببلدية أيت يحي موسى في تيزي وزو.

وكانت هذه الطفلة طيلة الصباح متواجدة في المتوسطة التي تدرس فيها لكنها اختفت مباشرة بعد خروجها من الامتحان أين شاهدها زملاءها لآخر مرة.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها موقع النهار اولاين من محيطها ان الطفلة ثنينة من عائلة معوزة وتعاني العديد من المشاكل العائلية.

وهذا ما اخبرته لزملاءها في القسم ، كما نفسيتها متعبة ولا تريد التحدث الى اي احد.

لتختفي مباشرة بعد خروجها من المؤسسة التربوية، ولا تصل الى مسكنها ما اقلق والديها ودفعهما الى التقدم ببلاغ عن اختفاء ابنتهم عند مصالح الدرك الوطني بذراع الميزان.

لينطلقوا مباشرة في عملية البحث بمشاركة قوية لسكان القرية، وقد مست عملية البحث التي ماتزال متواصلة الى حد الساعة ضواحي المدرسة.

كما تم تمشيط الغابة المحاذية لقرية ايغيل موحو و هو المكان الذي وجدت فيه جثة الطفل حساني يانيس العام الفارط.

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لقي طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه غرقا، اليوم الخميس، في بركة مائية بقرية تازروتس ببلدية ذراع الميزان. أين قامت مصالح الحماية المدنية، بإنتشال جثته وتم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمشتشفى ذراع الميزان. في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف الحادث الذي هز سكان المنطقة.

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