تيزي وزو: غلق ثانوية سحوي علجية بسبب كورونا

قرر مدير التربية لولاية تيزي وزو ورئيس دائرة عزازقة غلق ثانوية سحوي علجية لمدة 10 أيام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لمديرية التربية بتيزي وزو، أنه تقرر غلق الثانوية لمدة 10 أيام بداية من الجمعة 19 نوفمبر. بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، مما يستدعي الحجر الصحي.

لتلاميذ وعمال الثانوية.

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للإشارة، قدم وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، يوم أمس , عرضا حول نتائج عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.

والذي تم الشروع فيها منذ شهر جانفي 2021، فضلا عن التدابير والوسائل التي تم الالتزام بها لتحسين مستوى عملية تلقيح الـمواطنين.

كما تطرق وزير القطاع الى إلى جميع التدابير التي اتخذها القطاع لتوعية السكان بضرورة التلقيح.

والذي يظل الوسيلة الأضمن لوقاية السكان من آثار الـموجة الرابعة المحتملة لجائحة فيروس كورونا في الجزائر.

كما كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن المؤشرات الحالية للوضعية الوبائية لا تدعو للقلق، لكن وجب على كل مواطن أخذ الحيطة والحذر من الموجة الرابعة.

وأضاف وزير الصحة على هامش زيارته إلى ولاية تيسمسيلت اليوم الثلاثاء، أن أخذ اللقاح بات من الضروري لتفادي الأعراض الخطيرة للوباء، مع الحرية في اختيار أي نوع من اللقاح كونه يتوفر لدينا أكثر من نوع. كما تطرق وزير الصحة خلال الزيارة إلى منحة الكوفيد، حيث قال “سنعمل على دراسة ذلك وتحويل الحقوق لمن يستحقها”.. وتابع يقول: “أنا طبيب مثلكم وأعرف أنه هناك من لم يضع رجله داخل المستشفى ويطلب منحة الكوفيد”. أما فيما يخص نسبة التلقيح، فأكد الوزير، أنه تم بلوغ نسبة 50 بالمائة من التلقيح بولاية تيسمسيلت، داعيا إلى الإجتهاد اكثر للوصول للهدف المنشود وهو الوصول لنسبة 70 بالمائة من تلقيح المواطنين في تيسمسيلت

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