قناة النهار تيسمسيلت : ركود تجاري بمختلف الأنشطة التجارية بقلم قناة النهار نشر في 22 جانفي 2022 - 09:22 شارك غرِّد أرسل 29 0 تيسمسيلت : ركود تجاري بمختلف الأنشطة التجارية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/i4M0J اقرأ أيضا فلاحة: إستيراد مليوني بقرة .. هذا ما تحتاجه الجزائر لوقف إستيراد غبرة الحليب قناة النهار 06 جانفي "السمك المشوي..أكل شوارع الكامرون أكثر طبق مطلوب "يشروه رخيس قناة النهار 12 جانفي سفير الجزائر بالكاميرون "هذا ما قمنا به بعد الاعتداء على الوفد الصحفي" الرياضة 13 جانفي خنشلة: عائلة الطفل ساجد تناشد المحسنين لإجراء عملية جراحية قناة النهار 16 جانفي المبادرة الجزائرية الفلسطينية تقدم أجهزة طبية وأطباق فاكهة لعشرات المسنين بغزة قناة النهار 04 جانفي إرتفاع الأسعار يؤثر على مردودية المقاهي وأصحاب محلات الأكل السريع قناة النهار 07 جانفي طالع هابط: الشيخ النوي يكشف الوجه الأخر لولاية بجاية ويجلب صور يندى لها الجبين قناة النهار 02 جانفي صريح جدا: قضية "الزيت مكاش" تعود للواجهة.. تجار الجملة"خاطينا" قناة النهار 06 جانفي شلل واضطراب في حركة المرور بسبب الضباب والجليد الوطني 02 جانفي صحة: بعد دالتا وأوميكرون .. الدالتاكرون آخر خرجات الجائحة قناة النهار 10 جانفي