تيسمسيلت: مصرع أربعيني إثر سقوطه داخل بئر

وتبلغ الفتاة من العمر 20 سنة، حيث سقطت داخل بئر عمقه حوالي 8م، لتصريف المياه القذرة.

وقد تم إنقاذها وإسعافها في عين المكان ونقلها إلى المستشفى.

وجددت الحماية المدنية النصائح للمواطنين بتغطية الأبار، بجميع أنواعها وعدم تعريض أنفسهم وأنفس الأخرين للخطر.

تم قبل قليل انتشال 3 جثت لاشخاص من مختلف الاعمار بعدما تعرضوا للسقوط في بئر بمنطقة تالمة ببلدية الأمير عبد القادر في جيجل.

وحسب المعلومات الاولية فإن الحادثة المؤلمة التي خلفت حالة هلع وسط السكان وقعت عندما كان الضحايا يقومون بعملية اشغال قبل سقوطهم داخل البئر وتدخل عناصر الحماية المدنية.

اين تم انتشال جثتهم و تحويلهم الى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير تحت صدمة المواطنين فيما شرعت المصالح الامنية في تحقيق حول الحادثة.

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