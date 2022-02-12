تيسمسيلت: مصرع أربعيني إثر سقوطه داخل بئر
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بثنية الحد على مستوى حي 92 سكن. اثر سقوط اربعيني داخل بئر يصل عمقه الى 23 متر وعرضه 1.5 متر.
وحيب ذات المصالح الضحية والبلغ من العمر 44 سنة اصيب بجرح عميق في الرأس.تم على اثره تحويله على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ثنية الحد. اين لفظ انفاسه الاخيرة.
طالع أيضا: غرداية: سقوط فتاة داخل بئر لتصريف المياه القذرة
تدخلت الوحدة الثانوية القرارة، في غرداية، اليوم الجمعة، على جناح السرعة في حدود الساعة 09:25، بحي باردو، لإنقاذ فتاة.
وتبلغ الفتاة من العمر 20 سنة، حيث سقطت داخل بئر عمقه حوالي 8م، لتصريف المياه القذرة.
وقد تم إنقاذها وإسعافها في عين المكان ونقلها إلى المستشفى.
وجددت الحماية المدنية النصائح للمواطنين بتغطية الأبار، بجميع أنواعها وعدم تعريض أنفسهم وأنفس الأخرين للخطر.
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تم قبل قليل انتشال 3 جثت لاشخاص من مختلف الاعمار بعدما تعرضوا للسقوط في بئر بمنطقة تالمة ببلدية الأمير عبد القادر في جيجل.
وحسب المعلومات الاولية فإن الحادثة المؤلمة التي خلفت حالة هلع وسط السكان وقعت عندما كان الضحايا يقومون بعملية اشغال قبل سقوطهم داخل البئر وتدخل عناصر الحماية المدنية.
اين تم انتشال جثتهم و تحويلهم الى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير تحت صدمة المواطنين فيما شرعت المصالح الامنية في تحقيق حول الحادثة.
طالع أيضا: إنقاذ أربعينية سقطت ببئر عمقها 20 مترا في غرداية
تمكن أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية ضاية بن ضحوة في غرداية، اليوم السبت، من إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 43 سنة سقطت داخل بئر تقليدي عمقه 20 مترا وفيه حوالي متر ماء.
وحسب المعلومات المتوفرة للنهار، فإن المرأة أصيبت بكدمات متعددة. أين تم إخراجها واسعافها في عين المكان. ونقلها على جناح السرعة إلى مستشفى الدكتور ترشين إبراهيم من أجل تلقي الاسعافات الضرورية.
كما وجهت مديرية الحماية المدنية نداء لاصحاب البساتين، بتغطية الأبار بإحكام لتفادي وقوع أي خطر سقوط إنسان أوحيوان.
برج بوعريريج: إنقاذ إمرأة بعد سقوطها في بئر
تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج اليوم السبت، من إنقاذ إمرأة مختلة عقليا بعد سقوطها داخل بئر ببلدية اولاد دحمون.
وتم إنقاذ المرأة التي تبلغ من العمر 57 سنة على الساعة 11 صباحا بعد سقوطها داخل بئر على عمق 17 مترا داخل محيط مسكنها العائلي ببلدية أولا د دحمان.