تيطراوي يباشر تحضيراته مع شارلوروا

خاض أمس السبت، اللاعب الجزائري، ياسين تيطراوي، أولى حصصه التدريبية بألوان ناديه الجديد شارلوروا البلجيكي.

وكان لاعب أتليتيك بارادو، قد التحق الجمعة الماضية، رسميا بشارلوروا، الذي يضم في صفوفه زميليه السابقين في الأكاديمية، آدم زرقان ونذير بن بوعلي. بعقد لـ 3 سنوات مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ونشرت إدارة الفريق البلجيكي، عبر حسابها على منصة “إكس” صور لتيطراوي. من تدريبات النادي الخاصة بالموسم الجديد. وأرفقتها بتعليق قالت فيه :”أول الدقائق بقميص الحمار الوحشي” (وهو لقب يطلق على النادي) بسبب تشابه الألوان.