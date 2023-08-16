تيطراوي يفشل في الاختبارات الطبية لدينامو زغرب

تخلى نادي دينامو زغرب الكرواتي، عن صفقة التعاقد مع لاعب أتليتيك بارادو، ياسين تيطراوي، بسبب فشل الأخير في الاختبارات الطبية.

وكشفت موقع “Sportske novosti” الكرواتي، بأن دينامو زغرب، حاول الاستثمار في صاحب الـ 19 ربيعا، ولكنه خسر في النهاية تذكرة الذهاب والإياب وأعاد تيطراوي إلى الجزائر.

مشيرا إلى أن السبب هو عدم اقتناع مسؤولي النادي بنتائج الاختبارات الطبية التي أجراها خريج مدرسة أتليتيك بارادو، رغم تأكيد الموقع ذاته، بأنها لم تكن جد سلبية إلا أن إدارة دينامو رفضت المغامرة.

كما أوضح ذات الموقع بأن صفقة تيطراوي كانت ستكلف إدارة دينامو 550 ألف أورو بعقد يستمر لـ 4 سنوات.