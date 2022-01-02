تيميمون : الواحة الحمراء..قبلة الكثيرين المطالبين بتوفير المرافق

أشرف الرئيس المدير العام للمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص على إعطاء إشارة إنطلاق مشروع الربط بالغاز الطبيعي. وهي الشبكة التي ستشمل ولاية تيميمون شروين، توريرت،تقلزي وتنكرام وبكو.

ويتعلق الأمر بمشروع ضخم تمتد شبكته على طول أزيد من 45 كلم، بعدد توصيلات يصل إلى 2648 وحدة. وذلك في سياق إستكمال برنامج ربط مناطق الظل بالطاقة.

كما لاقى هذا المشروع إستحسان سكان ولاية تيميمون.

وعلى هامش إعطاء إشارة إنطلاق أشغال المشروع، تحدث المدير لمجمع سونلغاز عن أهمية المشروع الذي وصفه بالضخم. كما شدد بولخراص على ضرورة احترام أجال التسليم.

وقال أن هذا المشروع يندرج في إطار إستكمال البرنامج الرئاسي الخاص بربط مناطق الظل بالطاقة.

كما أكد على أن سونلغاز تعمل جاهدة على القيام بدورها كاملا فيما يخص توفير الطاقة للمواطنين. وكذا تلبية الإحتياجات الطاقوية بالنسبة للفلاحين والمستثمرين، بالنظر إلى طبيعة ولاية تيميمون السياحية و الصناعية و الفلاحية.

للإشارة يواصل شاهر بولخراص المدير العام لمجمع سونلغاز زيارة العمل والتفقّد التي يقودها لليوم الثاني لولاية تيميمون. كما يشاركه في هذه الزيارة رفقة والي الولاية يوسف بشلاوي، وعدد من الإطارات المسيّرة في مجمّع سونلغاز، والإطارات المحلية.

حيث عاين خلال هذه الزيارة عدد من المشاريع الطاقوية في ولية تيميمون، التي تندرج في إطار التقسيم الإداري الجديد .

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للإشارة، إستفادت ولاية بشار من محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إنتاج تبلغ 200 ميقاوات كأكبر محطة للإنتاج بالوطن.

وحسب المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية لولاية بشار، فإن المحطة سيتم إنجازها على مستوى دائرة القنادسة بعد الإنتهاء من إختيار الأرضية المناسبة.