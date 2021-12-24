تيميمون: وفاة إمراة وطفلها اختناقا بالغاز في قصر بني عيسى
لقي شخصين من عائلة واحدة حتفهما اختناقا بالغاز اليوم الجمعة، باحدى المنازل بقصر بني عيسي بولاية تيميمون.
وفي هذا السياق تسبب انبعاث الغاز من سخان مائي باحدى المنازل بقصر بني عيسي ببلدية قصر قدور الواقعة باقليم دائرة تنركوك شمال ولاية تيميمون اليوم في وفاة شخصين من عائلة واحدة وهما الام لايتجاوز عمرها 33 سنة وطفل لايتجاوز عمره ثلاث سنوات.
وذلك بعد اختناقهما بالغاز المنبعث عن سخان المياه بحمام المنزل الذي والذي يتم تشغيله عن طريق قارورة غاز البوتان.
و حسب مصادر النهار والتي اكدت في ذات السياق نجاة رضيعة خلال الحادثة تبلغ من العمر شهرين فقط كانت في احدى الغرف.
وهذا بعد تدخل احد اقارب العائلة أين تم ابلاغ مصالح الحماية المدنية والتي تدخلت لنقل الضحايا.
فيما فتحت قوات الدرك الوطني تحقيقا موسعا لتحديد الاسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم.
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تيميمون: إنطلاق مشروع ربط 5 مناطق بالغاز الطبيعي
كما أشرف الرئيس المدير العام للمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، على إعطاء إشارة إنطلاق مشروع الربط بالغاز الطبيعي. وهي الشبكة التي ستشمل مناطق شروين، توريرت،تقلزي وتنكرام وبكو.
ويتعلق الأمر بمشروع ضخم تمتد شبكته على طول أزيد من 45 كلم، بعدد توصيلات يصل إلى 2648 وحدة. وذلك في سياق إستكمال برنامج ربط مناطق الظل بالطاقة.
كما لاقى هذا المشروع إستحسان سكان ولاية تيميمون.
وعلى هامش إعطاء إشارة إنطلاق أشغال المشروع، تحدث المدير لمجمع سونلغاز عن أهمية المشروع الذي وصفه بالضخم. كما شدد بولخراص على ضرورة احترام أجال التسليم.
وقال أن هذا المشروع يندرج في إطار إستكمال البرنامج الرئاسي الخاص بربط مناطق الظل بالطاقة. وأكد على أن سونلغاز تعمل جاهدة على القيام بدورها كاملا .
فيما يخص توفير الطاقة للمواطنين. وكذا تلبية الإحتياجات الطاقوية بالنسبة للفلاحين والمستثمرين، بالنظر إلى طبيعة ولاية تيميمون السياحية و الصناعية و الفلاحية.
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