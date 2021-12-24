تيميمون: وفاة إمراة وطفلها اختناقا بالغاز في قصر بني عيسى

لقي شخصين من عائلة واحدة حتفهما اختناقا بالغاز اليوم الجمعة، باحدى المنازل بقصر بني عيسي بولاية تيميمون.

وفي هذا السياق تسبب انبعاث الغاز من سخان مائي باحدى المنازل بقصر بني عيسي ببلدية قصر قدور الواقعة باقليم دائرة تنركوك شمال ولاية تيميمون اليوم في وفاة شخصين من عائلة واحدة وهما الام لايتجاوز عمرها 33 سنة وطفل لايتجاوز عمره ثلاث سنوات.

وذلك بعد اختناقهما بالغاز المنبعث عن سخان المياه بحمام المنزل الذي والذي يتم تشغيله عن طريق قارورة غاز البوتان.

و حسب مصادر النهار والتي اكدت في ذات السياق نجاة رضيعة خلال الحادثة تبلغ من العمر شهرين فقط كانت في احدى الغرف.

وهذا بعد تدخل احد اقارب العائلة أين تم ابلاغ مصالح الحماية المدنية والتي تدخلت لنقل الضحايا.

فيما فتحت قوات الدرك الوطني تحقيقا موسعا لتحديد الاسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم.

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