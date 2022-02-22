تڨرت سارق الصيدليات في قبضة أمن المقارين

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المقارين، من معالجة قضية السرقة في حالة تلبس. مع توفر ظروف الليل والكسر والتسلق متبوعة بإنتهاك حرمة منزل، وتوقيف شخص من العقد الثاني من العمر.

إثر الدوريات الميدانية، لفت انتباههم وجود ضوضاء داخل إحدى الصيدليات، حيث قاموا بتدخل. أين خرج المشتبه فيه مدعيا انه حارس الصيدلية من اجل التملص من التهمة.

وبعد القيام بعملية التلمس الجسدي القانوني ضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ جزائري176315دينار .

وعند إجراء المعاينة، تم ضبط مجموعة من الأدلة والقرائن بمكان الجريمة (معول وقاطع أسلاك وكماشة ومفك براغي). إضافة إلى وجود تخريب جزء من العقار للولوج إلى الصيدلية كذالك، وجود دراجة نارية تخص المشتبه فيه.

وبعد التحقيق المعمق تبين أن المشتبه فيه متورط في سرقة أربعة صيدليات أخرى بإقليم ولاية تقرت.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيه، و بعد إجراءات المثول الفوري، صدر في حقه أمر إيداع.

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تمكنت فرقة البحث والتدخل B.R.I سكيكدة من توقف شخص تورط في سرقة الكوابل الخاصة بشبكة الإنارة العمومية.

المشتبه فيه يبلغ من العمر 28 سنة والمتورط عن قضية “السرقة الموصوفة المتعددة وإتلاف ملك الغير (شبكة إنارة العمومية). ومحل أمر بالقبض الصادر عن محكمة سكيكدة.

حيثيات القضية تعود الى التحقيق المفتوح من طرف فرقة البحث والتدخل B.R.i حول وجود شبكة إجرامية تحترف سرقة الكوابل. الخاصة بشبكة الإنارة العمومية على طول الشريط الساحلي العربي بن مهيدي. الى غاية بلدية فلفلة.

حيث تم وضع خطة امنية محكمة ترتكز على تكثيف الدوريات لعناصر الفرقة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

عناصر الفرقة وبناءا على الخطة الموضوعة من طرفهم تمكنوا من توقيف المشتبه فيه متلبسا. لاستخراج وقطع وسرقة كوابل الشبكات الإنارة العمومية مع استرجاع خلال العملية كوابل كهربائية متعددة الطول.(كابل كهربائي نحاسي بطول 14متر. وكذا وكابل آخر بطول 23متر).

إضافة إلى ذلك بعض الأدوات المستعملة من طرف المشتبه فيه في عملية السرقة والمتمثلة في قاطع اسلاك. معول وكماشة ليتم تحويله الى مقر الفرقة لاستكمال تحقيق في القضية.

الضبطية القضائية بفرقة البحث والتدخل وبعد تأسس بلدية سكيكدة كطرف مدني (ضحية) في القضية.

كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه موضوعه “جنحة السرقة بظرف الليل” وتقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة. أين تم إيداعه الحبس.

يذكر أن المشتبه فيه محل أمر بالقبض الصادر من محكمة سكيكدة عن تهمة “جنحة السرقة بالتعدد”.