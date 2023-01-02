ثروة إيلون ماسك تنخفض بمقدار 200 مليار دولار

أصبح رئيس شركة تسلا، الشخصية الثانية التي تجمع ثروة تزيد عن 200 مليار دولار. حتى أن ثروته بلغت ذروتها عند 340 مليار دولار في نوفمبر 2021. مما سمح له بتحمل اللقب الرمزي لأغنى رجل في العالم لعدة أشهر، قبل أن يخلعه برنارد أرنو قبل بضعة أسابيع.

في الواقع ، تقدر ثروة Elon Musk الآن بـ 137 مليار دولار، مقابل 162 مليار لرئيس LVMH. في عام 2022 وحده، خسر مؤسس شركة سبيس إكس 133 مليار دولار. لا سيما بسبب انخفاض سهم تسلا، الذي شهد انهيار قيمته بنسبة 65٪ في عام 2022.

ويعزى هذا الانهيار إلى صعود المنافسين الذين يهددون بشكل متزايد تسلا في سوق السيارات الكهربائية. كما يوضح اهتمام المستثمرين برؤية إيلون ماسك يبتعد عن الشركة المصنعة لصالح تويترـ الذي استحوذ عليه في أكتوبر الماضي.

وباع رجل الأعمال أيضًا أكثر من 39 مليار دولار من أسهم Tesla منذ نوفمبر 2021. وكان الجزء الأكبر مخصصًا للاستحواذ على الشبكة الاجتماعية مقابل 44 مليار دولار. بما في ذلك 27 مليار دولار من المساهمات الشخصية.

ومع ذلك ، رفض إيلون ماسك المخاوف بشأن تسلا ، مفضلاً توجيه أصابع الاتهام إلى تصرف الاحتياطي الفيدرالي. الذي ضاعف من زيادات أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة: “تسلا تعمل بشكل أفضل من أي وقت مضى. نحن لا نتحكم في الاحتياطي الفيدرالي. إنه الشيء الحقيقي المشكلة هنا “.