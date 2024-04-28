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الرياضة

ثلاثي الخضر في تشكيلة “لوناف” للشباب

بقلم محمد لمين صحراوي
ثلاثي الخضر في تشكيلة “لوناف” للشباب
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اختير 3 لاعبين من المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ضمن التشكيلة المثالية لدورة شمال إفريقيا “لوناف” لذات الفئة، والتي اختتمت أول أمس بالجزائر.

وكشف الحساب الرسمي لـ”لوناف” عبر “فيسبوك” اليوم الأحد. عن التشكيلة الأفضل في الدورة التي توّج بلقبها المنتخب المصري. والتي عرفت تواجد ثلاثي المنتخب الجزائري. الذي أنهى البطولة في الوصافة.

وضمت التشكيلة المثالية كل من المهاجم حسام تارزوت، إلى جانب المدافع الأيمن آدم مخالفية وحامي عرين أتليتيك بارادو، محمد القبي، الذي توج مسبقا بجائزة فضل لاعب في الدورة.

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