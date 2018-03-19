ثلاثي تحكيم مصري لإدارة ودية الجزائر وتنزانيا

سيشرف ثلاثة حكام دوليين مصريين، على إدارة المواجهة الودية للمنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره التنزاني، والمقررة يوم الخميس المقبل.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن أسماء الحكام الثلاثة، ويتعلق الأمر بأحمد حسن محروس الغندور، كحكم رئيسي.

وسيساعده في إدارة اللقاء مواطنيه، أحمد توفيق طالب علي، إضافة إلى يوسف وحيد يوسف البوستاتي.

وسيكون الحكم الرابع في هذه المباراة، الجزائري سعيد عوينة، بينما أختير مسعود كواسة، محافظا لهذا اللقاء.

يذكر أن هذه المواجهة الودية، ستجرى يوم الخميس المقبل بملعب “5 جويلية”، انطلاقا من الساعة السادسة مساء.