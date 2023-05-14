ثلاثي جزائري ضمن “التوب20” إفريقيا لسنة 2023

تواجد كل من شباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، ضمن قائمة “التوب20” الخاصة بتصنيف الأندية الإفريقية لسنة 2023، الصادر من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وكشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن أفضل 20 ناديا فى القارة السمراء. بعد انتهاء لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكاف. عن الفترة ما بين 1 ماي 2022 إلى 30 أفريل 2023.

وتصدر شباب بلوزداد، قائمة الأندية الجزائرية. باحتلاله المركز الـ 12 إفريقيا، والـ 9 عربيا والـ 118 عالميا، برصيد 110.25 نقطة.

بينما جاء اتحاد العاصمة، المتأهل إلى نصف نهائي كأس الكاف، في المركز الـ 14 إفريقيا والـ 11 عربيا والـ 138 عالميا، برصيد 99.75 نقطة.

في حين احتل شبيبة القبائل، المركز الـ 19 إفريقيا، والـ 14 عربيا، والـ 204 عالميا برصيد 81.75 نقطة.