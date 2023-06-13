ثلاثي شبيبة القبائل ينجو من حادث مرور

تعرض ثلاثة لاعبين من شبيبة القبائل، أمس الاثنين، لحادث مرور، بالقرب من ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، حسبما أكدته إدارة النادي القبائلي.

وكشفت إدارة الكناري، بأنه وبعد الحصة التدريبية التي جرت أمس، تعرض كل من بوعالية وبن زايد والحارس سيدي صالح. لحادث مرور، وصفته بـ “الخفيف” بجانب ملعب 1 نوفمبر.

كما طمأنت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” أنصار الفريق بخصوص حالة الثلاثي. مبرزة بأن الجميع في أفضل حالاته ولا شيء يدعو إلى القلق.