ثلث حجم أسطول الركاب العالمي في المخازن بسبب تفشي كورونا

يتواجد ثلث أسطول الركاب العالمي في المخازن بسبب تفشي فيروس كورونا.

كشف تقرير الإتحاد الدولي للنقل الجوي “الاياتا”، اليوم الأحد، أن “أكثر من 8500 طائرة ركاب دولية تتواجد الآن في المخازن بسبب تفشي فيروس كورونا عبر العالم”.

وأضاف التقرير أنه “بسبب الفيروس ستتأثر إيرادات شركات الطيران وتنخفض بمقدار 252 مليار دولار ولكن الوضع الآن ازداد ووصل إلى ما هو أبعد من سيناريو الانتشار الواسع الذي كان متوقعا”.

وأوضح ذات التقرير أن “فرض الحكومات لقيود أكثر صرامة على الحدود وأعلان شركات الطيران في وقت لاحق عن تخفيضات حادة في القدرات أثر بشكل كبير على نسبة الطلب على السفر”.

وأكد التقرير أن “هذه الأوضاع ستؤدي إلى إنخفاض قدرة صناعة الطيران بأكثر من 30 بالمائة هذه السنة”.

وطالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات الدول الأعضاء فيه إلى ضرورة تقديم إعانات عاجلة لشركات الطيران.