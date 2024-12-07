ثلوج.. أمطار غزيرة وبرودة شديدة بداية من الغد

تتوقّع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة على المرتفعات الداخلية الوسطى الشرقية وحتى الغربية للبلاد التي يتراوح علوها بين 900 إلى 1000 متر.

وحسب ذات المصالح، ستكون الأجواء باردة على أغلب ولايات الوطن خاصة على المناطق الشمالية والجنوبية. حيث ستُسجل ولأول مرة بداية من يوم غد درجات حرارة °0- عبر مختلف المناطق الداخلية للبلاد، كذلك بالنسبة للظهير تبقى الأجواء باردة.

وستعرف المناطق الشرقية، تساقط أمطار يوم غد الأحد على فترات ستكون أكثر غزارة هذا على كل من ولايات بجاية. سكيكدة، عنابة، الطارف وجيجل. كما ستكون الأمطار حاضرة مساء الغد على الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس والمدية.

وحسب خريطة الضغط الجوي، بداية من يوم غد الأحد الى غاية يوم الثلاثاء يستمر الضغط الجوي المتمركز على حوض البحر الأبيض المتوسط. يخص المناطق الشمالية لتبقى الأجواء باردة مع تساقط أمطار وثلوج خلال الأيام المقبلة.

حيث سنسجل تساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية الشرقية والوسطى بداية من مساء الأحد. أما خلال يومي الاثنين والثلاثاء سنسجل تساقط أمطار رعدية على فترات عبر مختلف المناطق الشمالية خاصة الساحلية منها.

بداية من يوم الأحد إلى الثلاثاء ستكون الأجواء باردة حيث سنسجل °0- عبر مختلف المناطق الداخلية للبلاد. وبالنسبة للسواحل ستتراوح درجات الحرارة بين 4 الى 10 درجات، أما بجنوب البلاد ستتراوح بين 01 الى 10 درجات.

أما درجات الحرارة القصوى ستعرف انخفاضا جد محسوس، حيث ستصل إلى 6 درجات كأدنى مقياس خلال الظهيرة على المناطق الداخلية للبلاد. أما المناطق الساحلية ستكون الأجواء باردة وتتراوح درجات الحرارة بين 13 و15 درجة، وبالجنوب ستتراوح بين 14 و25 درجة.

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