ثلوج.. أمطار وبرد شديد بهذه المناطق غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار وثلوج على المرتفعات.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، غدا الأربعاء، تساقط أمطار رعدية. فيما ستعرف المرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 1200 مترا، تساقطا للثلوج.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بين 14 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 8 و17 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية لوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا ومستقر، مع تسجيل تساقط بعض الأمطار على ولاية تندوف. وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و27 درجة.