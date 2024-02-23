ثلوج.. أمطار ورياح وبرد شديد يصل لـ5° غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غدا السبت، والذي سيعرف بردا شديدا وتساقطا للأمطار وثلوج على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا، تساقط أمطار رعدية. فيما سيكون تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 إلى 1100متر .

وستعرف المناطق الشمالية طقسا باردا، ورياحا تصل سرعتها إلى 60كلم/سا.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 05 و14 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 14 و19 درجة بالمناطق الساحلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف هي الأخرى تساقطا للأمطار على شمال الصحراء والواحات. وستتراوح درجات الحرارة بين 15 و34 درجة.

أما باقي المناطق الجنوبية، فستعرف طقسا مشمسا، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا مع تطاير الرمال.