«ثلوج الربيع» تعزل 11 ولاية.. والجيش يتدخّل!

بعد اضطرابات جوية وعواصف على مدار 48 ساعة الماضية

طرقات مقطوعة.. قرى محاصرة وتسجيل انزلاقات وانهيارا ت

عرفت طرقات الوطن شللا استدعى تدخل عناصر الجيش الوطني الشعبي، ومصالح الأشغال العمومية والحماية المدنية بسبب الاضطراب الجوي الذي ضرب أكثر من 23 ولاية، الأمر الذي تسبب في عزل ولايات بأكملها وصعوبة كبيرة في وصول مصالح الحماية المدنية لإجلاء العائلات المعزولة وإنقاذ المصابين خلال حوادث سقوط جدران وأجزاء من المنازل الهشّة، وكذا بعض المصابين في حوادث مرور متفرقة.

الثلوج تحاصر سكان الشريعة والقرى النائية للجهة الشرقية من البليدة

حاصرت خلال اليومين الماضيين الثلوج المتساقطة على عدة مناطق بالوطن قرى ومداشر تقع خاصة بالولايات الوسطى، والتي أدت إلى غلق عدة طرقات وشل حركة المرور، مما تسبب في حوادث مرور خطيرة خلفت وفاة شخصين و6 جرحى ناهيك عن بعض الحوادث المادية نتيجة الانزلاقات.

ووجدت عشرات العائلات نفسها محاصرة في عدة مداشر نائية بسبب الثلوج الكثيفة بالبليدة، مما جعل أمر تزودهم بالمواد الغذائية وقارورات غاز البوتان مستحيلا، في ظل انخفاض درجات الحرارة، وقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 64 الرابط بين مقرونات والعيساوية ببلدية حمام ملوان وكذا الطريق الوطني رقم «37 أ« الرابط بين بوعينان وتاباينت باتجاه الشريعة.

وقد أدت الأوضاع المزرية إلى تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي لفك العزلة عن التجمعات السكنية التي حاصرتها الثلوج، وإعادة فتح عدد من المحاور والطرقات وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين العالقين بالمرتفعات.

كما أقدمت مصالح الحماية المدنية على تجنيد أعوانها بمرتفعات الشريعة وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية للسهر على حماية المواطنين.

طرقات شبه مغلقة وانهيار جدار ملعب بسبب الثلوج في المدية

وشهدت من جهتها، أول أمس، بعض مناطق ولاية المدية عواصف ثلجية تسببت في غلق الطرقات وانزلاقات أخرى وحوادث مرور خطيرة، حيث شهد الطريق الوطني رقم 1 ما بين منطقتي الحمدانية ووزرة غلق شبه كلي بين الساعة السادسة صباحا ومنتصف النهار.

وعرفت الطرقات الولائية 23 و87 و89 إلى جانب الطريق الوطني رقم 64 صعوبة في حركة السير، خاصة على مستوى مناطق بن شيكا وأولاد براهيم وجامع الرسول بسبب التساقط الكثيف للثلوج الذي قارب 20 سم، ناهيك عن انزلاق التربة والحجارة على حواف الطريق الولائي رقم 88 بمنطقة بوعيشون مما تسببت في غلقه.

وتسببت الاضطرابات الجوية أيضا في انهيار جدار ملعب جواري بالمدية من دون تسجيل خسائر بشرية، وصاحب ذلك حوادث مرور عديدة منها انقلاب سيارة، حيث أصيب شخص بجروح عميقة على مستوى الرأس، كما دهست سيارة امرأة في عقدها الثالث وسط مدينة المدية، حيث تعرضت إلى كسر على مستوى ساقها الأيسر.

من جهتها قامت ذات المصالح بتنصيب المركز المتقدم على مستوى منطقة الشيخ بن عيسى من أجل تقديم المساعدات للعالقين وفتح حركة السير في الأماكن التي شهدت ازدحاما مروريا كبيرا، إلى جانب إجلاء المرضى، وكذا الحالات الحرجة التي كانت تستقبل مكالمتها عبر خط النجدة.

نفوق 6 آلاف كتكوت بالمدية والجيش يتدخل في البويرة

وتسبب، أول أمس، حريق داخل مدجنة بمنطقة فرقة منداف الواقعة ببلدية سيدي نعمان في نفوق أزيد من ستة آلاف كتكوت، حيث أتت ألسنة النيران إلى جانب هذا على جزء من زريبة بلاستيكية طولها 50 مترا، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لدائرة العمارية لإخماد الحريق وحماية باقي الممتلكات إلى جانب ستة آلاف كتكوت آخر.

وأما بولاية البويرة، فقد خلفت الثلوج المتساقطة طيلة 3 أيام قطع الطريق الوطني 33 الرابط بين البويرة وتكجدة على مستوى سليم، والمرتفعات القريبة من تكجدة، الأمر الذي تطلب تدخل مصالح الأشغال العمومية بكاسحة الثلج قصد إزاجة الثلوج وفتح الطريق، وتطلب ذلك تسخير أكثر من 15 عاملا، إلى جانب تدخل أفراد الجيش في تكجدة.

3 قتلى في حادث اصطدام سيارة بشاحنة في تبسة

وشهدت ولاية تبسة، نهاية الأسبوع، تقلبات جوية وهطول كميات من الثلوج والأمطار على المرتفعات الجبلية وشللا في حركة السير بعدة طرقات.

وقد سجلت عدة حوادث مرورية أخطرها المجزرة المرورية في بئر العاتر، والتي هزت ولاية تبسة، أين تدخّلت عناصر الحماية المدنية فور وقوع الحادث المميت على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين بلدية صفصاف الوسرى وبئر العاتر، المعروف بالعڤبة البيضاء، كما تدخّلت عناصر الحماية المدنية لإنقاذ خمس عائلات علقت بسياراتها في المنحدر بسبب تراكم الثلوج.

ميلة تغرق في العواصف الثلجية والجيش يتدخل

وشهدت ولاية ملية عاصفة ثلجية خلال 48 ساعة المنصرمة، أين بلغ سمك الثلوج أزيد من نصف متر، مما أدى لانسداد المحاور الرئيسية والطرقات وتوقف حركة المرور بصورة شبه كلية، خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم «5»، مما استلزم تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني لفكّ الحصار عن المناطق التي أغلقتها الثلوج، أين تم فكّ الحصار عن 50 مركبة بوادي العثمانية. وبالنسبة لمصالح الحماية المدنية، فقد سجلت هي الأخرى عشرات التدخلات على مستوى العمارات التي غمرتها المياه، وكان الوالي ميل قد أعلن عن تشكيل خلية متابعة تضمّ مختلف المصالح الأمنية تحسبا لأي طوارئ وتقلّبات جوية.

حالتا ولادة وإجلاء 20 مركبة حاصرتها الثلوج في برج بوعريريج

كشفت مصالح الحماية المدينة لولاية برج بوعريريج، أن عناصرها العاملة بعدة وحدات، قد سجلت ليلة الأربعاء إلى الخميس من نهاية الأسبوع، عدة تدخلات مصحوبة بعمليات استطلاع وإجلاء للمركبات وكذا فتح للطرق.

وهذا نتيجة للتقلبات الجوية الأخيرة التي صاحبها تساقط كثيف للثلوج عبر عدة مناطق من الولاية، أين تدخلت الوحدات العملية للحماية المدنية بكل من زمورة والجعافرة وتقلعيت وزنونة وكذا برج الغدير وبلدية خليل لإجلاء 20 سيارة ومركبة علقت نتيجة الثلوج، مع نقل 3 مرضى لتصفية الدم ببلدية القلة، إضافة إلى حالتي ولادة بكل من قرية جعافرة وثنية النصر في الجهة الشمالية للولاية، كما تم إيواء 6 أشخاص حاصرتهم الثلوج.

الثلوج تشلّ حركة المرور وتلغي الرحلات الجوية بقسنطينة

وشهدت طرقات ولاية قسنطينة شللا بسبب التساقط الكثيف للثلوج، أول أمس، خاصة على مستوى المرتفعات، على غرار جبل الوحش والمدينة الجديدة علي منجلي والخروب والمخرج الشرقي بعين عبيد للولاية باتجاه ڤالمة، أين استنفرت مصالح البلديات والحماية المدنية والأشغال العمومية وفرق الجيش، أعوانها لإزالة الثلوج المتراكمة وفتح الطرق التي شلّت بها حركة المرور لساعات، كما تسببت الثلوج في شلّ حركة الملاحة الجوية، حيث تم إلغاء كل الرحلات سواء الدولية أو الداخلية بمطار محمد بوضياف.

الثلوج تعزل المشاتي والمداشر في ڤالمة

وعرفت ولاية ڤالمة خلال 48 ساعة الأخيرة، تساقطا كثيفا للأمطار والثلوج، مما أدى إلى غلق العديد من الطرق والمسالك عبر إقليم الولاية، أين شهد الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ڤالمة وقسنطينة، تذبذبا في حركة المرور بسبب تساقط الثلوج على مستوى منطقة رأس العقبة.

كما عرفت مدينة بن جراح غلق الطريق المؤدي إلى منطقة ماونة وعين الصفراء في وجه حركة المرور، في الوقت الذي عرفت مشاتي الركنية وبوهمدان شللا شبه كلي بسبب غلق المسالك المؤدية إليها، على غرار عين الحمراء والملعب، وهي نفس المعاناة التي عرفتها مشاتي الجهة الجنوبية ببلديتي عين العربي وعين الصندل.

استنفار لتموين المناطق المعزولة بالغاز في أم البواقي

أدت الأحوال الجوية التي عرفتها جل بلديات ولاية أم البواقي، إثر التساقط الكثيف للثلوج، إلى تزايد استهلاك غاز البوتان، مما جعل مؤسسة نفطال تسخّر إمكاناتها لتوفير قارورات غاز البوتان لسكان المناطق الريفية المعزولة، خاصة وأن المنطقة عرفت برودة شديدة، حيث سخّر القائمون على مؤسسة نفطال شاحنتين لتموين كل سكان هته المناطق.

كاسحات الثلوج لفكّ العزلة عن قرى ومداشر باتنة

شهدت مرتفعات ولاية باتنة، خلال الساعات الماضية، تساقطا جد معتبر للثلوج، مما تسبب في عرقلة حركة المرور بعدة مناطق، خاصة منها الجبلية، ونظرا لصعوبة التضاريس والتنقل فقد أصدرت مديرية الحماية المدنية نشرية خاصة تحذر فيها من خطورة التنقل عبر عدة محاور.

وفي سياق ذي صلة، شرعت مديرية الأشغال العمومية في فتح الطرق خصوصا منها المنتشرة ببلديات آريس وثنية العابد وإيشمول، ولارباع وفم الطوب وغيرها من المناطق الأخرى التي تشهد انتشارا واسعا للجليد والصقيع مع حلول كل موسم برد واستمرار ذلك طيلة فصل الشتاء، ويستعين العمال في ذلك بسبع كاسحات للثلوج وعتاد للنقل والحفر وآلية للتسوية، كما يتم كل ليلة تقريبا نثر ما بين 15 و20 طنا من الملح عبر المسالك الوعرة لمنع تجمّد الثلوج.

الثلوج تغلق طرقات وتعزل مواطنين في سكيكدة

كما شهدت ولاية سكيكدة، في 24 ساعة الماضية، تساقطا كثيفا للثلوج على جهتيها الغربية والجنوبية، مما تسبب في غلق عدة طرق ولائية وبلدية، أين تدخلت المصالح الأمنية ووحدات الحماية المدنية لفتح الطريق الولائي رقم 7 الرابط بين بلديتي أولاد أعطية وقنواع بغرب الولاية أمام حركة المرور طوال يوم الخميس حتى صباح الجمعة، وبجنوبها كانت بلدية أولاد أحبابة أكثر تضررا.

أين توقفت حركة المرور على الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين «برج صباط « بڤالمة وأولاد احبابة بسكيكدة، وكذا الطريق البلدي رقم 21 الذي يربط مركز البلدية بقرى الملعب، الغرازلة وعين سلامات، وهي الطرق التي تم فتحها بعد تدخل مصالح الأشغال العمومية.