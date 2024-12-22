ثلوج على هذه المرتفعات بداية من الاثنين

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط ثلوج كثيفة في بعض ولايات الوطن.

وأوضح المصلحة ذاتها في نشرية خاصة، أن الثلوج متوقعة على المرتفعات التي يصل علوها بين 1100 و1200 متر. وهذا في كل من ولايات سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة.

كما أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الثلوج مرتقبة بداية من منتصف نهار غد الاثنين إلى منتصف نهار الثلاثاء. بسمك يتراوح بين 10 و 15 سم.

وتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها بين 1100 و1200 متر. وهذا في كل من ولايات تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس. بداية من غد الاثنين على الساعة 18:00 إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء. بسمك يتراوح بين 5 و 10 سم.