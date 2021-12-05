ثلوج كثيفة بسمك 20 سنتمتر على 18 ولاية
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط كثيف للثلوج، بداية من أمسية اليوم الأحد إلى غاية الغد على المرتفعات التي يزيد علوها 900 متر.
وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فقد حذرت ذات المصالح من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر وبسمك 15سم. حيث سيكون تساقط الثلوج بداية من التاسعة من ليلة اليوم الأحد إلى غاية زوال يوم غد الإثنين.
كما ستتساقط الثلوج على ولايات تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو والبويرة
وفي نشرية ثانية للأرصاد الجوية تحذر من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 800 متر، وبسمك 20سم بالولايات الشرقية. بداية من التاسعة مساء اليوم إلى غاية 23 ليلا من يوم غد الإثنين
وستتساقط الثلوج على ولايات بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى ولايات قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة
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إضطراب جوي جديد محمل بأمطار وثلوج بداية من اليوم
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للوطن محمل بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج خاصة على الولايات الشرقية والوسطى.
وأضافت ذات المصالح أن توقعات الطقس بداية من يوم الأحد إلى غاية الثلاثاء ستكون الأجواء ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية
كما ستكون الأمطار أكثر غزارة ليلة الأحد إلى صبيحة الغد الإثنين، وتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 1000 متر اليوم الأحد لينزل مستوى تساقط الثلوج يوم الإثنين ويخص مرتفعات البليدة، المدية، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، سوق اهراس، قالمة، تيزي وزو، بجاية ويكون أكثر كثافة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.
رياح قوية وأمواج تصل إلى 6 أمتار
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة طيلة نهار اليوم الأحد. غير أنه ومع توغل الإضطراب الجوي مساء اليوم ستزيد سرعة الرياح ويكون البحر شديد الهيجان صبيحة الغد الإثنين خاصة على السواحل الوسطى والشرقية. أين ستتراوح علو الأمواج متابين 4 إلى 6 أمتار يوم غد.
سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإصضطرابت الجوية. حيث ستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية ليلة الإثنين. وستكون الأجواء صافية ومستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء. كما سيدخل إضطراب جوي آخر يوم الخميس محمل بأمطار وثلوج إلى غاية يوم السبت المقبل.
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