ثلوج كثيفة بسمك 20 سنتمتر على 18 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط كثيف للثلوج، بداية من أمسية اليوم الأحد إلى غاية الغد على المرتفعات التي يزيد علوها 900 متر.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فقد حذرت ذات المصالح من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر وبسمك 15سم. حيث سيكون تساقط الثلوج بداية من التاسعة من ليلة اليوم الأحد إلى غاية زوال يوم غد الإثنين.

كما ستتساقط الثلوج على ولايات تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو والبويرة

وفي نشرية ثانية للأرصاد الجوية تحذر من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 800 متر، وبسمك 20سم بالولايات الشرقية. بداية من التاسعة مساء اليوم إلى غاية 23 ليلا من يوم غد الإثنين

وستتساقط الثلوج على ولايات بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى ولايات قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة

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